Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
113545
ALTIN
159.945
DOLAR
3.7839
STERLİN
5.1107
EURO
4.5193
"Burnunuz tıkalıyken süt içmeyin"
"Burnunuz tıkalıyken süt içmeyin"
Bebeklerinizi kışın eve kapatmayın!
Bebeklerinizi kışın eve kapatmayın!
Erkeklere kötü haber!
Erkeklere kötü haber!
‘Sezeryanla doğan bebek hayata 1-0 yenik başlıyor’ 
‘Sezeryanla doğan bebek hayata 1-0...
Işık hızında internet gerçek oluyor!
Işık hızında internet gerçek oluyor!

YDÜ’nün rakibi İspanyol

KKTC saati ile 17.30, TSİ ile 18.30’da İstanbul Caferağa Spor Salonu’nda oynanacak. Maç, BRT1 HD ve www.fiba.com kanalından naklen yayınlanacak.

10 Ocak 2018 Çarşamba 10:38
YDÜ’nün rakibi İspanyol
banner10

BRT Spor'un haberine göre, Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi’nin ilk yarısını lider tamamlayarak Türkiye Kupası’na ilk sıradan gitme hakkı elde eden Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı, FIBA Kadınlar Euroleuage’in 11. haftasında İspanya’nın Perfumerias Avenida takımını bu akşam konuk edecek.

KKTC saati ile 17.30, TSİ ile 18.30’da İstanbul Caferağa Spor Salonu’nda oynanacak. Maç, BRT1 HD ve www.fiba.com kanalından naklen yayınlanacak.

Yakın Doğu Üniversitesi mücadele ettiği B Grubu’nda bugüne kadar çıktığı maçlarda 8 galibiyet 2 mağlubiyet ile 18 puan toplayarak ikinci sırada yer alıyor. Grupta yine aynı galibiyet ve puana sahip olan UMMC Ekaterinburg takımı averajla ilk sıraya yerleşti.

Zafer Kalaycıoğlu: "Maçı kazanarak yolumuza devam etmek istiyoruz"

Ev sahipliği yapacakları maçı değerlendiren Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Zafer Kalaycıoğlu, Avenida takımının grupta ilk dörde kalabilmek için mücadele edeceğini ve kolay bir maç olmayacağını belirtti.

Perfumerias Avenida’nın Eylül ayında Kuzey Kıbrıs’ta düzenlenen Uluslararası Dr. Suat Günsel Kupası’nda şampiyon olarak güçlü bir takım olduğunu gösterdiğini ifade eden başantrenör Kalaycıoğlu, “Önemli olan iki güçlü takımın mücadele edeceği kendi evimizdeki maçı kaybetmemek. İnşallah maçı kazanarak yolumuza devam edeceğiz” dedi.

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Fikstür çekiliyor
Fikstür çekiliyor
Doğan tempoyu artırdı
Doğan tempoyu artırdı
Binatlı Girne’de hazırlanacak
Binatlı Girne’de hazırlanacak

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim