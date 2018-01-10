YDÜ’nün rakibi İspanyol

BRT Spor'un haberine göre, Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi’nin ilk yarısını lider tamamlayarak Türkiye Kupası’na ilk sıradan gitme hakkı elde eden Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı, FIBA Kadınlar Euroleuage’in 11. haftasında İspanya’nın Perfumerias Avenida takımını bu akşam konuk edecek.

KKTC saati ile 17.30, TSİ ile 18.30’da İstanbul Caferağa Spor Salonu’nda oynanacak. Maç, BRT1 HD ve www.fiba.com kanalından naklen yayınlanacak.

Yakın Doğu Üniversitesi mücadele ettiği B Grubu’nda bugüne kadar çıktığı maçlarda 8 galibiyet 2 mağlubiyet ile 18 puan toplayarak ikinci sırada yer alıyor. Grupta yine aynı galibiyet ve puana sahip olan UMMC Ekaterinburg takımı averajla ilk sıraya yerleşti.

Zafer Kalaycıoğlu: "Maçı kazanarak yolumuza devam etmek istiyoruz"

Ev sahipliği yapacakları maçı değerlendiren Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Zafer Kalaycıoğlu, Avenida takımının grupta ilk dörde kalabilmek için mücadele edeceğini ve kolay bir maç olmayacağını belirtti.

Perfumerias Avenida’nın Eylül ayında Kuzey Kıbrıs’ta düzenlenen Uluslararası Dr. Suat Günsel Kupası’nda şampiyon olarak güçlü bir takım olduğunu gösterdiğini ifade eden başantrenör Kalaycıoğlu, “Önemli olan iki güçlü takımın mücadele edeceği kendi evimizdeki maçı kaybetmemek. İnşallah maçı kazanarak yolumuza devam edeceğiz” dedi.