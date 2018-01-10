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Maça iyi başlayan Yakın Doğu Üniversitesi ilk seti 25-20 kazandı.

10 Ocak 2018 Çarşamba 10:35
Yeni lider DAÜ
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BRT Spor'un haberine göre, Voleybol Büyük Erkekler Ligi’nin zirve mücadelesinde Doğu Akdeniz Üniversitesi, Gazimağusa Lala Mustafa Paşa Spor Sarayı’nda Yakın Doğu Üniversitesi’ni konuk etti.

Maça iyi başlayan Yakın Doğu Üniversitesi ilk seti 25-20 kazandı. İkinci sette toparlanan Doğu Akdeniz Üniversitesi ikinci seti 25-14 alarak setleri eşitledi.

Üçüncü ve dördüncü sette de Doğu Akdeniz Üniversitesi aynı sayılarla 25-18’lik setlerle maçı 3-1 önde tamamladı.

Bu sonuçla Doğu Akdeniz Üniversitesi Voleybol Büyük Erkekler Ligi’nin de yeni lideri oldu.

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