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Yeni Malatyaspor-Galatasaray karşılaşmasında golsüz beraberlik

Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray, deplasmanda Yeni Malatyaspor'la golsüz berabere kaldı

28 Kasım 2021 Pazar 20:17
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Yeni Malatyaspor-Galatasaray karşılaşmasında golsüz beraberlik
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Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray, deplasmanda Yeni Malatyaspor'la golsüz berabere kaldı. Avrupa'da fırtınalar estiren sarı-kırmızılılar, bu sonuçla birlikte Süper Lig'de galibiyet hasretini 3 maça çıkardı ve lider Trabzonspor'un 14 puan gerisinde kaldı.

Avrupa Ligi'nde bir maç kala gruplardan çıkmayı garantileyen Galatasaray, Süper Lig'de kayıp. Sarı-kırmızılılar mutlak galibiyet parolasıyla çıktığı Yeni Malatyaspor karşılaşmasında 1 puana razı oldu ve zirveden uzaklaştı.

ZİRVEYLE PUAN FARKI 14'E YÜKSELDİ

Galatasaray rotasyon yaparak başladığı maçta ilk yarı adeta sahada hiçbir varlık gösteremedi. İkinci yarı da değişikliklerle biraz oyuna tempo getiren sarı-kırmızılılar net gol pozisyonu üretmekte oldukça zorlandı. Golsüz sona eren karşılaşma sonucu sarı-kırmızılılar puanını 22'ye yükseltirken 8. sırada yer aldı ve lider Trabzonspor'un 14 puan gerisinde kaldı.

Anahtar Kelimeler:
Yeni MalatyasporGalatasaray
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