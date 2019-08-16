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Yeni sezon başlıyor! Galatasaray, Denizlispor'a konuk oluyor...

Son şampiyon Galatasaray yeni sezonun açılış maçında Denizlispor'a konuk oluyor. Yeni sezonu merakla bekleyen taraftarlar Denizlispor Galatasaray maçı saat kaçta ve hangi kanalda sorusuna cevap arıyor. İşte yeni sezona dair merak edilenler ve Denizlispor Galatasaray maçının saati ve kanalı...

16 Ağustos 2019 Cuma 11:51
Yeni sezon başlıyor! Galatasaray, Denizlispor'a konuk oluyor...

Galatasaray Denizlispor maçı ile başlıyor. Geçtiğimiz sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray ile uzun aradan sonra tekrar lige “Merhaba” diyen Denizlispor karşı karşıya geliyor. Son şampiyon Galatasaray, Süper Lig'de 2019-2020 sezonunun açılış maçında deplasmanda Denizlispor'e konuk oluyor. 16 Ağustos Cuma günü yeni bugün Denizli Atatürk Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak müsabakayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek. Mücadele beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak.

12 İLDEN 18 TAKIM

Süper Lig'in 62. sezonunda 12 ilden, 18 takım mücadele edecek.

Yeni sezonda geçen yıl olduğu gibi İstanbul'dan 5 takım (Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Kasımpaşa, Medipol Başakşehir) yer alacak.

Ligde Ankara'dan MKE Ankaragücü ve Gençlerbirliği, Antalya'dan Antalyaspor ve Alanyaspor, İzmir'den Göztepe, Kayseri'den İstikbal Mobilya Kayserispor, Konya'dan Konyaspor, Malatya'dan Yeni Malatyaspor, Gaziantep'ten Gazişehir Gaziantep, Rize'den Çaykur Rizespor, Denizli'den Yukatel Denizlispor, Sivas'tan Demir Grup Sivasspor, Trabzon'dan da Trabzonspor başarıyı hedefleyecek.

İLK YARI 29 ARALIK'TA SEZON 17 MAYIS'TA BİTECEK

Süper Lig'de 2019-2020 sezonu bugün başlayıp, 29 Aralık'ta yapılacak 17. hafta maçlarıyla devre arası tatiline girecek.

İkinci yarı 17, 18, 19, 20 Ocak 2020'de yapılacak 18. hafta maçlarıyla başlayacak ve sezon 17 Mayıs 2020'de tamamlanacak.

SÃ¼per Lig ve 1. Ligâ€™de haftanÄ±n programÄ±

Süper Lig

Bugün:

20.30 Yukatel Denizlispor-Galatasaray (Denizli Atatürk)

Yarın:

19.15 Gençlerbirliği-Çaykur Rizespor (Eryaman)

21.45 İstikbal Mobilya Kayserispor-Alanyaspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

21.45 Demir Grup Sivasspor-Beşiktaş (Sivas Yeni 4 Eylül)

18 Ağustos Pazar:

19.15 Konyaspor-MKE Ankaragücü (Konya Büyükşehir Belediye)

21.45 Göztepe-Antalyaspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

21.45 Yeni Malatyaspor-Medipol Başakşehir (Yeni Malatya)

21.45 Kasımpaşa-Trabzonspor (Recep Tayyip Erdoğan)

19 Ağustos Pazartesi:

20.00 Fenerbahçe-Gazişehir Gaziantep (Ülker)

TFF 1. Lig

Bugün:

20.00 Giresunspor-Menemenspor (Giresun Atatürk)

Yarın:

19.15 Fatih Karagümrük-Bursaspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

21.45 Adana Demirspor-Balıkesirspor (5 Ocak Fatih Terim)

21.45 Osmanlıspor-Boluspor (Osmanlı)

18 Ağustos Pazar:

16.30 Hatayspor-Altınordu (Bolu Atatürk)

19.15 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-İstanbulspor (Erzurum Kazım Karabekir)

21.45 Altay-Ümraniyespor (İzmir Atatürk)

21.45 Akhisarspor-Adanaspor (Spor Toto Akhisar)

19 Ağustos Pazartesi:

20.00 Eskişehirspor-Keçiörengücü (Eskişehir Yeni)

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Anahtar Kelimeler:
GalatasarayDenizlispor
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