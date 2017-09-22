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Yeni sezonda “Fair Play” ön planda olsun

KTFAD başkanı Süleyman Göktaş, 2017-2018 futbol sezonu öncesinde “Futbol Ailesine” başarı dileklerinde bulunurken, centilmenliğin ön planda olmasını temenni etti

22 Eylül 2017 Cuma 08:52
Yeni sezonda “Fair Play” ön planda olsun

Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği (KTFAD) başkanı Süleyman Göktaş bu akşam başlayacak olan 2017-2018 futbol sezonu öncesinde basın bildirisi yayınlayarak “Futbol Ailesi”ne başarı dileklerinde bulundu. 

Antrenörler Derneği başkanı Süleyman Göktaş imzalı basın bildirsinde şu ifadelere yer verildi:

“2017-2018 Futbol sezonuna girmeye hazırlandığımız şu günlerde öncelikle ülke futbolumuzu daha ileriye taşımak için emek veren, takımlarını büyük bir özveri ile liglere hazırlayan tüm teknik direktör ve antrenör arkadaşlarımıza başarılar dilerken, liglerde mücadele verecek olan sporcularımıza, hakemlerimize, takımlarımıza, spor basınımıza, başkan ve yöneticilerimize, Fair Play çercevesinde 2017-2018 Futbol Sezonunda başarılar dilerim.”

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