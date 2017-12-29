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Yenicami ilk devreyi kapadı

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İlk devrenin son haftasının açılış maçında Yenicami konuk ettiği Türk Ocağı’nı farklı mağlup ederek, ligin ilk devresini de galibiyetle kapamış oldu.

29 Aralık 2017 Cuma 11:31
Yenicami ilk devreyi kapadı
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BRT Spor'un haberine göre, Maçın genelinde oyunun hakimi olan Başkent temsilcisine galibiyeti getiren golleri John Ebuka(3) ve Emin kaydetti.

1.dk: Maça hızlı başlayan ev sahibi takım Yenicami, sol kanattan geliştirdiği atakta, Tansel’in getirip ortaya kestiği topu John Ebuka sert bir vuruşla filelere gönderen isim oldu.1-0

58.dk: Köşe vuruşu sonrası soldan Behiç’in yaptığı güzel ortada Emin yaptığı kafa vuruşu sonrası farkı ikiye çıkardı.2-0

60.dk: Aldığı top sonrası sağ kanattan ceza alanına süratli giren John Ebuka yaptığı etkili vuruş sonrası farkı üçe çıkaran isim oldu.3-0

75.dk: Sağ kanattan başlayan yeni bir Yenicami atağında bu kez Behiç’in pası ile ceza alanına giren John Ebuka hat-trick yaparak farkı 4’e çıkardı.4-0

Geriye kalan dakikalar sonucu değiştirmeyince Yenicami ilk devrenin son maçında konuk ettiği Türk Ocağı’nı farklı mağlup ederek ligin ilk devresini 3 puanla kapatmış oldu.

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