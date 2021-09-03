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Yenicami’ye Dev Transfer

Kara Kartal, bu sezon 20 yaşındaki bomba transfer Moses Akınade ile uçacak...

03 Eylül 2021 Cuma 13:16
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Yenicami’ye Dev Transfer

Yenicami Ağdelen, sezona fırtına gibi girmeye hazırlanıyor.

İki yıl önce Binatlı’da forma giyen Moses Akınade’yi son olarak top koşturduğu Bahreyn’den alıp ülkeye getiren Başkan Ali Özmen Safa, golcü oyuncuyla bir yıllık söz kesti.

Yeni Cami Ağdelen Genel Koordinatörü Alihan Pehlivan, Genel Sekreter İsmail Eker’in bulunduğu imza töreninde  konuşan Başkan Ali Özmen Safa, Moses’in Kıbrıs’ta başka takımlardan da teklif aldığını ancak kendisinin Yenicami Ağdelen’i tercih ettiğini söyledi. Yeni sezona şampiyonluk parolasıyla girdiklerini ifade eden Safa, “Hedefimiz büyük” dedi. 

Kara Kartal’ın yeni santraforu Moses ise, Binatlı’da 15 gol attığını hatırlatarak, “Yenicami’de bunun üstüne çıkmak istiyorum. Takım oyunuyla başarıdan başarıya koşacağız. Bundan kimsenin kuşkusu olmasın” diye konuştu.

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