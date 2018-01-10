Yeniler ısındı

Havadis Spor'dan Coşkun Kutay'ın haberine göre, K-PET Süper Lig’de ilk devrenin tamamlanmasıyla birlikte oyuncu kadrosunda revizyona giden başkent temsilcilerinden Küçük Kaymaklı’da bir yandan ikinci yarı hazırlıkları sürerken bir yandan da transfer çalışmaları devam ediyor. Devre arası transfer döneminde şu ana kadar Yalova’dan Yusuf Özbahar ve Gençler Birliği’nden de Sercan Çoban’ı kadroya dahil edilen Küçük Kaymaklı’da iki yerli transfer takıma çabuk uyum sağladı. Pazartesi gününden itibaren takımla birlikte kampta yer alan Yusuf ve Sercan, performansıyla teknik heyetin yüzünü güldürdü.

Arquin tamam, sıra Mbarga da

Şampiyonluk iddialarını sürdürebilmek için ikinci devreye güçlü bir kadroyla girmek isteyen Küçük Kaymaklı yönetimi ve teknik heyeti, yabancı transferde istediği oyuncuyu buldu.

George Massa ve Emanuel Sarki ile yollarını ayıran başkent ekibi son olarak, İngiltere’nin 1. Lig takımlarından Mansfield’de forma giyen ve geçtiğimiz günlerde denemek için ülkemize getirdiği forvet oyuncu Yoann Arquin konusunda kararını verdi.

Takımla birlikte kampta yer alan Arquin teknik heyet tarafından oldukça beğenildi ve kadroya dahil edildi.

Küçük Kaymaklı’da gözler, Arquin’in ardından şimdi de 25 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu Franck Mbarga’ya çevrildi. Slavia Sofia takımı formasını giyen ve 1461 Trabzon takımında da Yoann Arguin’le birlikte oynayan Franck Mbarga bugün, Golden Tulip Otel’de yapılmakta olan Küçük Kaymaklı kampına katılacak

Hazırlık maçında Lapta’ya kaybetti

Küçük Kaymaklı devre arası hazırlıkları kapsamında dün 1. Lig ekibi Lapta ile de bir hazırlık maçı yaptı. Karşılaşmayı Lapta takımı ikinci yarıda bulduğu gollerle 2-0 kazandı. Teknik Direktör İltaç Karayel’in daha çok genç, yeni ve yabancı oyunculara şans verdiği mücadelede takımın ilk devredeki yıldızı Uğur Gök bu maçta forma giymedi.

Satıştakilere yoğun ilgi

Başkent ekibinin satış listesine koyduğu futbolculara yoğun bir ilgi var ancak henüz hiçbir takımla anlaşma sağlanmadı. Satıştaki oyunculardan Çağrı Kıral, Mustafa Yaşınses ve Remzi Betmezoğlu’nu kadrolarına katmak için Süper Lig ekiplerinden Lefke, GAÜ Çetinkaya ve Türk Ocağı takımları büyük bir çaba harcıyor.