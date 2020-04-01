Yerli futbolda virüs önlemi

KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu, BRT SPOR canlı yayınında önemli açıklamalar yaptı.
Koronavirüs nedeniyle sporda da geleceğin belli olmadığını belirten Sertoğlu, gelecek yıl yabancı oyuncu uygulamasını kaldıracaklarını söyledi.
Geleceği takvimlendirmekte olduklarını kaydeden Sertoğlu, 10 Nisan'da başlayabileceğini, sezonu, maçları hafta arası da oynatmak suretiyle bitirmek istediklerini açıkladı
Sertoğlu, süreç uzayacaksa ligi Eylül'de kaldığı yerden başlatmak istediklerini de sözlerine ekledi.
Kıbrıs Postası
Nasıl saçma bir karar bu taş devrindemiyiz ? Yerli futbolcular hiç yabancı kızlarla münasebeti olmayacakmı ? Hastalık sadece yabancılardamı var ?
Yerinde ve ciddi bir karar..Bravo Sertoğluna...Sen uyumaya devam et be refik!Beğen (2) Beğenmedim! (1)
Nasıl saçma bir karar bu taş devrindemiyiz ? Yerli futbolcular hiç yabancı kızlarla münasebeti olmayacakmı ? Hastalık sadece yabancılardamı var ?