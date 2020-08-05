Yeşil sahada romantik evlilik teklifi

Mutluyaka Spor Kulübü Oyuncusu Zihni Öztürk, kız arkadaşı Remziye Şafaklı'ya maç öncesi, Yeniboğaziçi Osman Ergün Mehmet Stadı'nda sürpriz evlilik teklifi yaptı.

Futbolcu Öztürk, stada maçı izlemeye gelen kız arkadaşı için sahaya çıkarken takım arkadaşları ile açtığı pankartla evlilik teklifini gerçekleştirdi. “Benimle evlenir misin?” yazılı pankartı gören Remziye Şafaklı, mutluluk ve şaşkınlığı bir arada yaşadı. Çiftin resimlerinin bulunduğu pankartın ve balonların önünde gerçekleştirilen evlenme teklifi ile futbolcu Öztürk kız arkadaşı Remziye Şafaklı'ya yüzük takarak hayatlarını birleştirmek için evlilik teklifini ederken takım arkadaşları ve taraftarlarda çiftin mutluluğuna ortak oldu.