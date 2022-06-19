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Yeşil sahalara veda ediyor!

Galatasaray ile sözleşmesi sona eren 35 yaşındaki Arda Turan, futbolu bırakıyor. Deneyimli ismin sportif direktörlük görevine getirilen Cenk Ergün'ün yardımcısı olacağı ifade edildi.

19 Haziran 2022 Pazar 16:57
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Yeşil sahalara veda ediyor!
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Domenec Torrent ile yolları ayıracak Galatasaray'da teknik direktörlük görevine Okan Buruk gelecek. Yeni bir yapılanmaya giden sarı-kırmızılılarda sözleşmesi sona eren Arda Turan'ın da yeni görevi belli oldu.

CENK ERGÜN'ÜN YARDIMCISI OLACAK

Fanatik'te yer alan habere göre, Teknik direktör Domenec Torrent ile yolların ayrılmasının ardından göreve Okan Buruk gelecek. Buruk'un gelmesiyle birlikte Arda Turan'ın da yeşil sahalara veda etmesi ve sarı-kırmızılılarda teknik ekipte olmasa bile, Cenk Ergün'ün altında sportif direktör yardımcısı rolünde kulüpte görev alması bekleniyor.

"OYNADIĞIM TAKIMLARIN BAŞINA GEÇMEK İSTERİM"

Arda Turan daha önce yaptığı açıklamada, "Bir gün oynadığım takımların başına geçmek isterim." ifadelerini kullanmıştı.

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