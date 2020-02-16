Yeşilova'da Mejdi şoku, kaşına 25 dikiş

K-Pet Süper Lig'in 19. haftasında Merit Alsancak Yeşilova'nın konuk ettiği Cihangir'i 2-1 mağlup ettiği mücadelede Yeşilova'nın başarılı stoperi Mejdi Direniş ciddi şekilde sakatlandı.

Karşılaşmanın 65. dakikasında Kone ile hava topu mücadelesine çıkan Mejdi'nin aldığı dirsek darbesi sonucu kaşının üzerinde büyük bir açık meydana geldi.

Karşılaşmanın hakemi Evren Karademir bu pozisyonda faul ne de kart verirken oyunu devam ettirdi. Pozisyon sonrasında yerde kalan mejdi oyuna devam edemezken ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Başarılı oyuncunun kaşına tam 25 dikiş atılırken Mejdi'nin gelecek hafta oynanacak Türk Ocağı maçımnda forma giymesi zor görünüyor.