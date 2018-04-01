Yeşilova durmak bilmiyor: 4-1

BRTK Spor'da yer alan habere göre; K-Pet Süper ligde üst sıralara emin adımlarla tırmanan Merit Alsancak Yeşilova, ligin play out bölgesinde bulunan ve şiddetle puan isteyen Gençler Birliği’ni 4-1 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

Yer: Çatalköy Nihat Bağcıer Stadı

Hakemler: Hüseyin Özkan, Olgun Canik, Ali Akçınar

Merit Alsancak Yeşilova: Hasan Piro, Okan Kibar, Vakkas Kaynarca, Gilles Binya, İlyas Niyazi, Mustafa Salk, Ulaş Candanal(Dk.70 Cenker Yazar), Yasin Doğan, Hamis Çakır(Dk.75 Billy Mehmet), Seyi Adeleke, Lua Lua

Gençler Birliği: Mehmet Kabasakal, Hasan Sarıoğlu, Kadir Erol, Sinan Öğüt, Emir Dolu, Ahmet Kara, Tiongoli(Dk.81 Berk Kaya), Hussein Saddam, Sertan Kurukafa, İbrahim Köse, Nnemeka Juvenal

Goller: Dk.17 Mustafa Salk, Dk.24 Yasin Doğan, Dk. 26 Hamis Çakır, Dk.90 Cenker Yazar(Merit Alsancak Yeşilova), Dk.52 İbrahim Köse(Gençler Birliği)

Kırmızı Kart: Dk.81 İbrahim Köse(Gençler Birliği)

17.DK: Adeleke’nin attığı güzel ara pasıyla topla buluşan Mustafa Salk yakın mesafeden düzgün vurarak M.A. Yeşilova’yı öne geçirdi.1-0

24.DK: Garava farkı ikiye çıkardı. Bu dakika da İlyas’ın uzun pasıyla topla alan Mustafa pasını Lua Lua’ya aktardı, bu oyuncu bekletmeden topu uygun durumdaki Yasin’e aktardı. Yasin’in güzel vuruşunda top filelerle kucaklaştı. 2-0

26.DK: Günün başarılı ismi Mustafa’nın ortasında Lua Lua topa temas edemedi. Ceza sahası ön çizgisinde topu alan Hamis net bir vuruşla takımın üçüncü golunu attı. 3-0

52.DK: Hasan Sarıoğlu’nun uzun pasında topu önünde bulan İbrahim Köse soğukkanlı şekilde topu kontrol edip, plase vuruşla topu ağlara gönderdi. 3-1

90.DK: Lua Lua’nın güzel ara pasında topla buluşan Cenker topu kalecinin üstünden ağlara yolladı. 4-1