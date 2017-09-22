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Yeşilova yıldızlarını basına tanıttı

Merit Alsancak Yeşilova, dünyaca tanınan futbolcuları Lua Lua ile Binya’yı, Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği’nde düzenlediği basın toplantısı ile spor basınına tanıttı.

22 Eylül 2017 Cuma 08:54
Yeşilova yıldızlarını basına tanıttı

Soydan Sakallı

K-PET Süper Lig’in yeni ekibi Merit Alsancak Yeşilova, dünyaca tanınan futbolcuları Lua Lua ile Binya’yı, Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği’nde düzenlediği basın toplantısı ile spor basınına tanıttı.

Kongolu Lua Lua, İngiltere Premier Lig ile Türkiye Süper Lig’inde, Kamerunlu Binya ise Türkiye Süper Lig’inde forma giydi. Basın toplantısına Merit Alsancak Yeşilova kulüp başkanı Redif Nurel, asbaşkanlardan Yavuz Kutlu, futbolcular Lua Lua ile Binya ve futbolcuların menejerleri katıldılar. Futbnolcular, basın toplantısından sonra KTFF’de resmi imzaları attılar.

Başkan Redif Nurel yaptığı açıklamada K-PET Süper Lige renk katma hedefiyle yola çıktıklarını söylerken, yerli futbolcu transfer piyasasının yükselmesinden dolayı farklı düşüncelere yöneldiklerini ve bir vizyon geliştirerek, kaliteli yabancı futbolculara yöneldiklerini söyledi. Bizim de var olduğumuzu dünyaya göstermek için Lua Lua ve Binya gibi futbolcuları, normale göre yüksek ama onlara göre düşük maliyetlerle kadromuza kattık. Futbolcularımıza bize katacakları değeri ve onların bir projenin ürünü olduklarını anlattık. Yaptığımız transferler yurt dışında da ses getirmeye de başladı. Biz ilk sezonumuzda tecrübemiz olmamasına rağmen başarılı olacağımıza inanıyorum. Kurumsallaşma ve profesyonelleşme adına da çalışmalarımız devam ediyor.

LUA LUA İLE BİNYA’NIN ORTAK HEDEFLERİ, TAKIMIN BAŞARISI

Gazetemize açıklamalarda bulunan Lua Lua ile Binya ise ortak hedeflerinin, takımın başarısı olduğunu söylerlerken, kişisel başarının ikinci planda olduğunu belirttiler.

Kıbrıs’taki insanların çok arkadaş canlısı olduklarına vurgu yapan futbolcular, Merit Alsancak Yeşilova’da bir aile ortamı bulunmasının, kendileri için önemli olduğuna da vurgu yaptılar.

Halkın Sesi Gazetesi

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