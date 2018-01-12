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Yeşilova’da Hamis tamam sırada Ulaş var

Süper Lig ekiplerinden Baf Ülkü Yurdu ile yollarını ayıran tecrübeli futbolcu Hamis Çakır’ın yeni takımı belli oldu.

12 Ocak 2018 Cuma 14:52
Yeşilova’da Hamis tamam sırada Ulaş var
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Havadis Spor'un haberine göre, Deneyimli futbolcu Girne ekibi Merit Alsancak Yeşilova ile anlaşmaya vardı.

Hamis resmi imzayı bugün sona erecek olan ara transferin son gününde atacak.

Hamis’i renklerine bağlayarak orta saha dinamizm katacak olan yeşil beyazlılar, öte yandan son hamlesini de yapmaya hazırlanıyor.

Yeşilova, ilk devrede Yalova forması giyen başarılı kanat oyuncusu Ulaş Candanal’ı kadroya katmaya çok yakın. İki kulüp arasında görüşmeler sürerken Ulaş’ın transferinin de bugün tamamlanması bekleniyor.

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