Yetenekler taranıyor

BRT Spor'un haberine göre, KTFF Eğitim Üst Kurulu tarafından organize edilen ve geleceğin Milli Takımlarının çekirdeğini oluşturması amaçlanan Yetenek Tarama ve Geliştirme Projesi, Lefkoşa Bölgesi için 3 Şubat 2018, Cumartesi günü Yusuf Kaptan Stadyumu’nda 10.00’da gerçekleştirilecektir. Projeye, 2007 doğumlular katılım gösterebileceklerdir. Tüm Lefkoşa bölgesindeki kulüp ve akademilerde yer alan oyunculara yönelik uygulanacak tarama sürecinin diğer bölgelerde de periyodik aralıklarla devam edeceği tüm spor kamuoyuna duyurulur.