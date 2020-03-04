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Yetenekli cimnastikçiler belirlendi

Cimnastik Federasyonu 2014-2015 doğumlu yetenekli sporcuları belirlemek için monitör test yaptı

04 Mart 2020 Çarşamba 21:37
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Yetenekli cimnastikçiler belirlendi

KKTC Cimnastik Federasyonu yetenekli çocukları belirlemek için kulüplerarası monitör test gerçekleştirdi.

Kurucu Cumhurbaşkanı Merhum Rauf Raif Denktaş anısına federasyon salonunda yapılan testte, 6 kulüpten toplam 67 sporcu mücadele etti.

Spor Dairesi Müdürü Mehmet Özbilgehan, KKTC Cimnastik Federasyonu Başkanı Hasan Sapsızoğlu ve Merhum Rauf Denktaş’ın kızı Ender Denktaş Vangöl'ün de izlediği müsabakalara, Lefkoşa Cimnastik Kulübü 20, MOD Cimnastik Kulübü 17, Erbulut Cimnastik Kulübü 14, P&G Cimnastik Kulübü 7, Ada Cimnastik Kulübü 6 ve Karpaz Altın Kum Cimnastik Kulübü 3 sporcu ile katıldı.

Test sayesinde 2014-2015 doğumlu sporcular arasından yetenekli olanlar belirlenerek gelişimleri takip edilecek ve Türkiye’de 2023 yılı içerisinde yapılacak olan müsabakalara katılmaları sağlanacak.

Bu nedenle de federasyon monitör testleri 3 ayda bir düzenleyerek elde edilecek olan verileri de kayıt altına alarak sporcuları gelişimleri adına yönlendirecek.

Anahtar Kelimeler:
KKTC Cimnastik Federasyonu
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