Yiğitcan Romanya’da uçtu

Havadis Spor'un haberine göre, Yiğitcan 100 metre finalinde bugüne kadarki kariyerinin en iyi derecesini koşarak 10.33 ile tarihi bir dereceye imza attı ve altın madalyanın sahibi oldu. 10.33’lük derece 2.3 m/sn hızla arkadan esen rüzgar nedeniyle Reşat Oğuz’a ait 10.38’lik KKTC rekorundan daha iyi olmasına rağmen rekor olarak sayılmayacak. Şampiyonada Aykut Ay, İzzet Safer,Ertan Özkan ve Yiğitcan Hekimoğlu’ndan oluşan 4×100 metre takımıyla da 4. adam olarak koşan Hekimoğlu yarışı 40.44’lük dereceyle birinci sırada tamamladı.