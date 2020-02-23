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Yıldız raketlerin şampiyonları Karşıyaka ve Yakın Doğu

Masa Tenisi Yıldızlar Ligi geçtiğimiz cumartesi günü oynanan son hafta müsabakalarıyla sona erdi.

23 Şubat 2020 Pazar 22:46
Yıldız raketlerin şampiyonları Karşıyaka ve Yakın Doğu
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Masa Tenisi Yıldızlar Ligi geçtiğimiz cumartesi günü oynanan son hafta müsabakalarıyla sona erdi.

Yıldız Erkekler Ligi’nin üçüncü ve son haftasının oynandığı günde Yıldız Kızlar Şampiyonası da gerçekleştirildi. Hem kız hem erkek raketlerin oldukça çekişmeli ve seyir zevki yüksek mücadeleler sergilediği günün sonunda yıldız erkeklerde Karşıyaka 10 ayaklı ligi namağlup şampiyon tamamlarken, yıldız kızlarda da Yakın Doğu Üniversitesi çıktığı iki maçı da kazanarak şampiyon oldu.

ALINAN SONUÇLAR ŞÖYLE

Yıldız Erkekler Ligi

8. Ayak

LAÜ-GAÜ: 3-2

Karşıyaka-YDÜ: 3-0

BMTAYD (Bay)

9. Ayak

LAÜ-YDÜ: 0-3

GAÜ-BMTAYD: 2-3

Karşıyaka (Bay)

10. Ayak

LAÜ-Karşıyaka: 1-3

YDÜ-BMTAYD: -1

GAÜ (Bay)

Yıldız Kızlar Ligi

1. Ayak

Karşıyaka-YDÜ: 1-3

GAÜ (Bay)

2. Ayak

GAÜ-YDÜ: 1-3

Karşıyaka (Bay)

3. Ayak

GAÜ-Karşıyaka: 3-1

YDÜ (Bay)

Yıldız Erkekler Ligi Puan Durumu

Takım  O  P

1.Karşıyaka  8  16

2.YDÜ  8  14

3.LAÜ  8  12

4.BTMAYD  8  10

5.GAÜ  8  8

Yıldız Kızlar Ligi Puan Durumu

Takım  O  P

1.YDÜ  2  4

2.GAÜ  2  3

3.Karşıyaka  2  2

Anahtar Kelimeler:
Masa Tenisi Yıldızlar Ligi
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