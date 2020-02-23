Yıldız raketlerin şampiyonları Karşıyaka ve Yakın Doğu

Masa Tenisi Yıldızlar Ligi geçtiğimiz cumartesi günü oynanan son hafta müsabakalarıyla sona erdi.
Yıldız Erkekler Ligi’nin üçüncü ve son haftasının oynandığı günde Yıldız Kızlar Şampiyonası da gerçekleştirildi. Hem kız hem erkek raketlerin oldukça çekişmeli ve seyir zevki yüksek mücadeleler sergilediği günün sonunda yıldız erkeklerde Karşıyaka 10 ayaklı ligi namağlup şampiyon tamamlarken, yıldız kızlarda da Yakın Doğu Üniversitesi çıktığı iki maçı da kazanarak şampiyon oldu.
ALINAN SONUÇLAR ŞÖYLE
Yıldız Erkekler Ligi
8. Ayak
LAÜ-GAÜ: 3-2
Karşıyaka-YDÜ: 3-0
BMTAYD (Bay)
9. Ayak
LAÜ-YDÜ: 0-3
GAÜ-BMTAYD: 2-3
Karşıyaka (Bay)
10. Ayak
LAÜ-Karşıyaka: 1-3
YDÜ-BMTAYD: -1
GAÜ (Bay)
Yıldız Kızlar Ligi
1. Ayak
Karşıyaka-YDÜ: 1-3
GAÜ (Bay)
2. Ayak
GAÜ-YDÜ: 1-3
Karşıyaka (Bay)
3. Ayak
GAÜ-Karşıyaka: 3-1
YDÜ (Bay)
Yıldız Erkekler Ligi Puan Durumu
Takım O P
1.Karşıyaka 8 16
2.YDÜ 8 14
3.LAÜ 8 12
4.BTMAYD 8 10
5.GAÜ 8 8
Yıldız Kızlar Ligi Puan Durumu
Takım O P
1.YDÜ 2 4
2.GAÜ 2 3
3.Karşıyaka 2 2