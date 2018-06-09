Yıldızlarımız finallere hazırlanıyor

BRT Spor'un haberine göre, Yıldız voleybolcularımız Mersin grubunda oynadığı tüm karşılaşmaları kazanarak 8 de 8 yaparak Türkiye Şampiyonası Finallerine adını yazdıran KKTC Voleybol Federasyonu kız ve erkek milli takımları final için çalışmalarını sürdürüyor.

13 -21 Haziran tarihlerinde Konya’da düzenlenecek olan Yıldızlar Türkiye Şampiyonasında takımlarımızı çok güçlü rakipler bekliyor. 32 erkek ve 32 bayan takımının katılacağı şampiyonda takımlar 4’erli 8 grupta mücadele edecek Gruplarında ilk 2 sırayı elde edecek olan takımlar ilk 16 ya kalacak. 16 takım eleme usulüne göre maçlarına devam ederken gruplarında 3 ve 4. Sırayı elde eden takımlar 16 ile 32 sıra için mücadele edecek. Organizasyon 9 gün devam edecek. Takımlarımız bu sürede toplam 16 karşılaşma oynayacak.

Yıldız Kızlarda Vakıfbank, Galatasaray, Eczacıbaşı, Fenerbahçe, Nilüfer Belediyesi EŞ Voleybol gibi takımlar muhtemel rakipler olurken, Erkekler de ise Ziraat Bankası, Halkbankası, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Arkas, Milli Piyangolar gibi oldukça güçlü takımlar muhtemel rakipler olarak görülüyor.

Organizasyonun kura çekimi 13 Haziran da saat 16.00 da gerçekleştirilecek.