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Yönetim Mustafa Cengiz'i istifaya davet etti

Galatasaray'da Mustafa Cengiz'in kriz yaratan sözleri sarı-kırmızılı yönetimi istifa çağrısına yöneltti.

17 Nisan 2021 Cumartesi 15:05
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Yönetim Mustafa Cengiz'i istifaya davet etti

Galatasaray’da yönetim krizi büyüyor

"Futbolcuların haysiyet şereflerini hatırlasınlar. Kendilerine oynamıyorlar. Türkiye'nin en büyük camiasındalar. Ölümüne oynamalılar. Bunu neden yapmıyor futbolcularımız. İpinde değil adamın, profesyonelce bakıyor."

Mustafa Cengiz’in bu açıklamaları Florya ile ipleri kopma noktasına getirdi.

Yönetim kurulu, Türk Telekom Stadı’nda bir araya gelerek durum değerlendirmesinde bulundu, üyeler Başkan Cengiz’i istifaya davet etti.

Sarı-kırmızılıların Başkanı, istifa teklifini geri çevirerek başkanlığa aday olacağını ve yeniden seçileceğine inandığını söyledi.

Burak Elmas, Metin Öztürk ve Tuncer Hunca’dan sonra Eşref Hamamcıoğlu da Galatasaray başkanlığı için adaylığını açıklamıştı.

Galatasaray’da başkanlık seçimi, yeterli çoğunluk sağlanması halinde 22 Mayıs’ta yapılacak. Salgın nedeniyle seçimin ertelenme olasılığı da bulunuyor.

NTV SPOR

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