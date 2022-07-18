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Yonpaş Dumlupınar Kulübü, Mustafa Alnar'ı tebrik etti

Mustafa Alnar'a katkı sağlayan Yonpaş Dumlupınar Kulübü, milli bilardocumuzun Türkiye 9 Top Bilardo Federasyon Kupası'nda şampiyon olmasını kutladı.

18 Temmuz 2022 Pazartesi 22:08
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Yonpaş Dumlupınar Kulübü, Mustafa Alnar'ı tebrik etti
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Mustafa Alnar'a katkı sağlayan Yonpaş Dumlupınar Kulübü, milli bilardocumuzun Türkiye 9 Top Bilardo Federasyon Kupası'nda şampiyon olmasını kutladı.
Y.Dumlupınar Kulübü Başkanı Mehmet Evram ve yönetiminin bireysel sporlarda öne çıkan sporcuları destekleme kararı çerçevesinde yapılan girişim örnek kulüp misyonu olarak gösterilmişti. 
Kulüpten yapılan açıklamada Mustafa Alnar şampiyonluğundan dolayı  göstermiş olduğu üstün başarı dolayısıyla tebrik edilirken, ülkemizi temsil eden 2.'lik kürsüsüne çıkan Osman Şanlısoy da tebrik edildi.

Anahtar Kelimeler:
Mustafa AlnarYonpaş Dumlupınar Kulübü
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