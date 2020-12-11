Yusuf Yazıcılı Lille, Celtic'e kaybetti

Lille, UEFA Avrupa Ligi grup aşamasını mağlubiyetle kapattı. Son 32'ye kalmayı daha önce garantileyen Fransız ekibi, 6. grup maçında Celtic'e 3-2 mağlup oldu.
Celtic'in golleri 22'de Jullien, 28'de penaltıdan McGregor ve 75'te Turnbull'dan geldi.
Lille'in gollerini ise 24. dakikada Yusuf Yazıcı'nın pasını gole çeviren Ikone ve 71'de Weah'dan geldi.
Fransız temsilcisi bu sonucun ardından grubu 11 puanla Milan'ın ardından 2. sırada bitirdi. Lille adını son 32'ye yazdırdı.
Celtic ise 4 puanla grubun son sırasında yer aldı.