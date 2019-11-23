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Yüzücülerimiz İstanbul’da

23 Kasım 2019 Cumartesi 11:01
Yüzücülerimiz İstanbul’da

YDÜ yüzücüleri Sarp İşçi ve Enes Kansız antrenör Mehmet Gürcenk ile birlikte dün İstanbul’a gitti.

KKTC yüzme federasyonu tarafından Türkiye Yüzme Federasyon bölge karmaları seçme müsabakalarına gönderilecek YDÜ yüzücüleri Sarp İşçi ve Enes Kansız antrenör Mehmet Gürcenk ile birlikte dün İstanbula gitti. Bugün ve yarın İstanbul’da düzenlenecek olan müsabakaya katılacak yüzücülerimiz müsabakalarda oluşturulacak olan karma takıma gitmeye çalışacak. Oluşacak karma takım Federasyon karması adı altında TYF tarafından belirlenen uluslararası bir müsabakaya katılacak.

BRTK

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Anahtar Kelimeler:
Sarp İşçiMehmet GürcenkIstanbulYüzücülerEnes KansızKKTC Yüzme Federasyonu
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