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Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray son 16 turuna yükseldi

Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu'nda Galatasaray, Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü'nü 1-0 yenerek son 16 turuna yükseldi.

22 Aralık 2022 Perşembe 23:22
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Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray son 16 turuna yükseldi



40. dakikada Galatasaray penaltı kazandı. Dubois'in pasıyla sağdan ceza sahasına giren Torreira, Mikail Okyar'ın müdahalesiyle yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi. 41. dakikada topun başına geçen Seferovic'in vuruşunda meşin yuvarlak direkten döndü, sarı-kırmızılı oyuncu dönen topu tamamlayarak ağlara gönderse de kural gereği gol geçerli sayılmadı.

82. dakikada sol taraftan gelişen atakta Van Aanholt'un pasıyla ceza sahasına giren Kerem Aktürkoğlu'nun yerden arka direğe ortaladığı topu Gomis filelerle buluşturdu: 1-0

86. dakikada Rashad'ın pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Olawoyin ceza yayının sağ çaprazından şutunu çekti, meşin yuvarlak direğe çarpıp oyun alanına geri döndü.

90+1. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun içeri ortaladığı topu savunma uzaklaştırmak isterken Van Aanholt önünde kalan meşin yuvarlağı penaltı noktası önündeki Gomis'e çıkardı, sarı-kırmızılı oyuncunun vuruşunda top direğe çarpıp auta gitti.

90+7. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun pasıyla ceza yayı önünde buluşan Mertens'in vuruşunda savunmaya çarpan top yükseklik kazanarak kaleye gitti, kaleci meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.

Maç, ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

"İYİ BİR OYUNLA KUPAYA VEDA ETTİK"

Ankara Keçiörengücü'nde teknik direktör Taner Taşkın, iyi bir oyunla kupaya veda ettiklerini söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Taşkın, sahaya çıkmadan önce favorinin Galatasaray olduğunu söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

"Buraya teslim olmaya gelmediğimizi söylemiştim. Haddimizi bilerek kompakt oynadık. Oyunu çirkinleştirmedik. Galatasaray'da usta ayaklar devreye girdi. Galatasaray'ın gol yapma becerisi olan oyuncuları çok fazla. Biz de 2 net pozisyondan birini gole çevirebilseydik uzatmaya götürebilirdik. Doğru bir oyun planı vardı. Bunu oyuncularımız güzel bir şekilde uyguladılar. Ligdeki konumumuzun tesadüf olmadığını göstermek istiyorduk. Galatasaray bizi çok güzel misafir etti, kendilerine teşekkür ederiz. Şampiyonluk yolunda başarılar dileriz. Şimdi Eyüpspor maçına hazırlanacağız. Bizim için güzel bir maceraydı. İyi bir oyunla kupaya veda ettik."

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