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Ziraat Türkiye Kupası'nda son bilet Beşiktaş'ın

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda Tarsus İdman Yurdu'nu 3-1 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.

17 Aralık 2020 Perşembe 22:13
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Ziraat Türkiye Kupası'nda son bilet Beşiktaş'ın

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında Beşiktaş, evinde Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Tarsus İdman Yurdu'nu konuk etti. Rakibini 3-1 mağlup eden siyah-beyazlılar, adını 16 takım arasına yazdırdı.

11. dakikada Güven Yalçın'ın penaltı vuruşundan yararlanmayan Beşiktaş, maçın ilk yarısını 30' Valentin Rosier ve 39' Cyle Larin'in golleriyle 2-0 üstün kapattı.

Rakibi karşısında yüzdeli pas isabetiyle oynayan Sergen Yalçın'ın takımı 56'da Güven Yalçın ile skoru 3-0'a getirdi.

Konuk ekip 80. dakikada Mertcan Çam ile farkı 2'ye indirdi. Kalan bölümde başka gol olmayınca siyah-beyazlılar 3-1'lik galibiyetle tur biletini aldı.

Stat: Vodafone Park
Hakemler: Yasin Kol, Samet Çavuş, Burak Cansız

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Montero, Vida (Dk. 74 Serdar Saatçi), N'Sakala, Necip Uysal, Dorukhan Toköz (Dk. 63 Kartal Kayra Yılmaz), Atakan Üner (Dk. 74 N'Koudou), Oğuzhan Özyakup (Dk. 84 De Souza), Larin (Dk. 63 Hasic), Güven Yalçın
Tarsus İdman Yurdu: Anıl Demir, Sefa Durmuş, Şahin Şafakoğlu, Onur Şirin (Dk. 79 Furkan Çetinkaya), Ahmet Furkan Özcan (Dk. 66 Cem Aktaş), Abdussamed Karnuçu, Asım Hamzaçebi (Dk. 66 Mahsun Gediklioğlu), Suat Kaya (Dk. 46 Attila Yıldırım), Mertcan Çam, İbrahim Hırçın, Alperen Pak (Dk. 79 Alper Ademoğlu)

Goller: Dk. 30 Rosier, Dk. 38 Larin, Dk. 56 Güven Yalçın (Beşiktaş), Dk. 80 Mertcan Çam (Tarsus İdman Yurdu)
Sarı kart: Dk. 90 Serdar Saatçi (Beşiktaş)

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