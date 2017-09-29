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Zorlu maçlar Malek ile Sezener'in

K-PET Süper Lig'de ikinci haftada Batı bölgesinde 2 derbi maçı oynanacak.

29 Eylül 2017 Cuma 08:37
Zorlu maçlar Malek ile Sezener'in

Merkez Hakem Kurulu, K-PET Süper Lig'de ikinci haftanın zorlu maçları olarak ön plana çıkan Yenicami-Gençler Birliği ile Doğan Türk Birliği-Küçük Kaymaklı maçlarına Mehmet Sezener ile Mehmet Malek'i görevlendirdi.

K-PET Süper Lig'de ikinci haftada Batı bölgesinde 2 derbi maçı oynanacak. Binatlı ile Lefke arasında Üner Berkalp Stadı'nda bu akşam oynanacak olan Batı derbisi ile başlayacak olan ikinci haftada 2 gece maçı oynanacak.

K-PET Süper Lig'de ikinci haftanın programı ve maçları yönetecek olan hakemler şöyle:

29 Eylül Cuma, saat 19:00

Binatlı-Lefke, Üner Berkalp Stadı, Osman Özpaşa

30 Eylül Cumartesi, saat 16:00

Ozanköy-Merit Alsancak Yeşilova, Mustafa Özkayım Stadı, Utku Hamamcıoğlu
Yeni Boğaziçi-GAÜ Çetinkaya, Osman Mehmet Ergün Stadı, Ali Özer
Yenicami-Gençler Birliği, Atatürk Stadı, Mehmet Sezener

1 Ekim Pazar, saat 16:00

Yalova-Baf Ülkü Yurdu, 16 Ağustos Stadı, Timur Ercan Bodi
Cihangir-Mağusa Türk Gücü, Cihangir Stadı, Fehim Dayı
Gençlik Gücü-Türk Ocağı Limasol, Atatürk Stadı, Serkan Şimşek

2 Ekim Pazartesi, saat 19:00

Doğan Türk Birliği-Küçük Kaymaklı, Mete Adanır Stadı, Mehmet Malek

K-PET Birinci Lig

30 Eylül Cumartesi, saat 16:00

Çanakkale - Mehmetçik, Hüseyin Özkan

Gönyeli - Bostancı Bağcıl, Serdar Bilgimer

Göçmenköy - Değirmenlik, Turgay Misk

Görneç - GHE, Hüseyin Eyyüpler

1 Ekim Pazartesi, saat 16:00

Mormenekşe - Esentepe, Emre Öztaşlı

Lapta - Doğancı, Mustafa Öztugay

Dumlupınar - Hamitköy, Dr Fazıl Küçük Stadı, İhsan Payas

Akova - Maraş, Evren Karademir

Halkın Sesi Gazetesi

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