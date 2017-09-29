Zorlu maçlar Malek ile Sezener'in

Merkez Hakem Kurulu, K-PET Süper Lig'de ikinci haftanın zorlu maçları olarak ön plana çıkan Yenicami-Gençler Birliği ile Doğan Türk Birliği-Küçük Kaymaklı maçlarına Mehmet Sezener ile Mehmet Malek'i görevlendirdi.
K-PET Süper Lig'de ikinci haftada Batı bölgesinde 2 derbi maçı oynanacak. Binatlı ile Lefke arasında Üner Berkalp Stadı'nda bu akşam oynanacak olan Batı derbisi ile başlayacak olan ikinci haftada 2 gece maçı oynanacak.
K-PET Süper Lig'de ikinci haftanın programı ve maçları yönetecek olan hakemler şöyle:
29 Eylül Cuma, saat 19:00
Binatlı-Lefke, Üner Berkalp Stadı, Osman Özpaşa
30 Eylül Cumartesi, saat 16:00
Ozanköy-Merit Alsancak Yeşilova, Mustafa Özkayım Stadı, Utku Hamamcıoğlu
Yeni Boğaziçi-GAÜ Çetinkaya, Osman Mehmet Ergün Stadı, Ali Özer
Yenicami-Gençler Birliği, Atatürk Stadı, Mehmet Sezener
1 Ekim Pazar, saat 16:00
Yalova-Baf Ülkü Yurdu, 16 Ağustos Stadı, Timur Ercan Bodi
Cihangir-Mağusa Türk Gücü, Cihangir Stadı, Fehim Dayı
Gençlik Gücü-Türk Ocağı Limasol, Atatürk Stadı, Serkan Şimşek
2 Ekim Pazartesi, saat 19:00
Doğan Türk Birliği-Küçük Kaymaklı, Mete Adanır Stadı, Mehmet Malek
K-PET Birinci Lig
30 Eylül Cumartesi, saat 16:00
Çanakkale - Mehmetçik, Hüseyin Özkan
Gönyeli - Bostancı Bağcıl, Serdar Bilgimer
Göçmenköy - Değirmenlik, Turgay Misk
Görneç - GHE, Hüseyin Eyyüpler
1 Ekim Pazartesi, saat 16:00
Mormenekşe - Esentepe, Emre Öztaşlı
Lapta - Doğancı, Mustafa Öztugay
Dumlupınar - Hamitköy, Dr Fazıl Küçük Stadı, İhsan Payas
Akova - Maraş, Evren Karademir
Halkın Sesi Gazetesi