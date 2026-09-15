Kaza, bugün saat 13.45 sıralarında St. Barnabas Kilisesi yakınlarında meydana geldi. F.A. (E-28) yönetimindeki salon araç, Tuzla istikametinden İskele-Gazimağusa anayoluna doğru seyrettiği sırada, dikkatsizlik sonucu sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesiyle yolun solundan çıkarak tarla içerisinde takla attı.
Kazada ağır yaralanan F.A., kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan müdahalenin ardından beyin kanaması teşhisiyle yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.