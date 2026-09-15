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Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kazada ağır yaralanan F.A. , kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan müdahalenin ardından beyin kanaması teşhisiyle yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.

KTOEÖS, Namık Kemal Lisesi’nde basın açıklaması yaptı

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