Yakın Doğu Üniversitesi, uluslararası bilim dünyasındaki güçlü konumunu yeni bir başarıyla pekiştirdi. Stanford Üniversitesi tarafından Elsevier veri tabanı kullanılarak hazırlanan “Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları” araştırmasının güncel sonuçlarında, Yakın Doğu Üniversitesi’nden 24 akademisyen dünyanın en etkili yüzde 2’lik diliminde yer aldı. Bu sonuçla Yakın Doğu Üniversitesi, KKTC üniversiteleri arasında listede en fazla akademisyeni bulunan üniversite oldu. Geçen yıl 18 akademisyeniyle listede temsil edilen Yakın Doğu Üniversitesi, bu yıl sayıyı 24’e yükselterek bilimsel araştırma ve yayın performansındaki gelişimini ortaya koydu.

Bilim insanlarının uluslararası düzeydeki araştırma etkisini değerlendiren çalışma, “kariyer boyu” ve “yıllık” olmak üzere iki ayrı kategoride hazırlanıyor. Güncel sonuçlara göre Yakın Doğu Üniversitesi’nden 22 akademisyen yıllık bilimsel etki listesinde, 11 akademisyen ise kariyer boyu bilimsel etki listesinde yer aldı. Her iki kategoride de bulunan akademisyenlerle birlikte Yakın Doğu Üniversitesi, toplam 33 etki başarısına ulaştı.

Araştırmacıların bilimsel yayınlarının aldığı atıflar, çalışmalarının uluslararası literatürdeki etkisi ve çeşitli bibliyometrik göstergeler üzerinden hazırlanan sıralama, bilim dünyasında araştırma performansının değerlendirilmesinde önemli referanslardan biri olarak kabul ediliyor. Yakın Doğu Üniversitesi’nin güncel sonuçlarda elde ettiği başarı, yalnızca listeye giren akademisyen sayısındaki artışla değil, farklı disiplinlerde sürdürülen bilimsel çalışmaların uluslararası etkisiyle de dikkat çekiyor.

24 akademisyen, iki ayrı kategoride toplam 33 etki başarısı elde etti!

Yakın Doğu Üniversitesi’nden Prof. Dr. K. Hüsnü Can Başer, Prof. Dr. Fadi Al-Turjman, Prof. Dr. Nadire Çavuş, Prof. Dr. Rahib Hidayat Abiyev, Prof. Dr. Aydın Hassani, Prof. Dr. Youssef Kassem, Prof. Dr. Yasir Waheed, Doç. Dr. Hijaz Ahmad ve Doç. Dr. İlker Özşahin hem kariyer boyu hem de yıllık bilimsel etki listelerinde yer alarak iki kategoride birden başarı gösterdi.

Kariyer boyu bilimsel etki listesinde ayrıca Prof. Dr. İhsan Çalış ve Prof. Dr. Nesrin Hasırcı yer aldı. Böylece Yakın Doğu Üniversitesi’nin bu kategorideki akademisyen sayısı 11’e ulaştı.

Yıllık bilimsel etki listesinde ise bu isimlerin yanı sıra Prof. Dr. Evren Hınçal, Prof. Dr. Kamil Dimililer, Prof. Dr. Turgut Tursoy, Prof. Dr. Boran Şekeroğlu, Doç. Dr. Yakup Yıldırım, Doç. Dr. Kamyar Hosseini, Doç. Dr. Huzaifa Umar, Doç. Dr. Muhammad Farman, Yrd. Doç. Dr. Abraham Deka, Yrd. Doç. Dr. Abraham Ayobamiji Awosusi, Yrd. Doç. Dr. Humphrey Hugh Adun, Dr. Umar Saeed, Dr. Sana Ullah ve Dr. Amir Abbas yer aldı. Farklı bilim dallarındaki araştırmalarıyla uluslararası literatüre katkı sunan akademisyenlerin başarısı, Yakın Doğu Üniversitesi’nin disiplinler arası araştırma kültürünün ve bilimsel üretim kapasitesinin genişliğini de ortaya koydu.

TABLO

Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları listesinde yer alan Yakın Doğu Üniversitesi akademisyenleri Prof. Dr. Aydın Hassani Prof. Dr. Boran Şekeroğlu Prof. Dr. Evren Hınçal Prof. Dr. Fadi Al-Turjman Prof. Dr. İhsan Çalış Prof. Dr. K. Hüsnü Can Başer Prof. Dr. Nadire Çavuş Prof. Dr. Nesrin Hasırcı Prof. Dr. Rahib Hidayat Abiyev Prof. Dr. Turgut Tursoy Prof. Dr. Yasir Waheed Prof. Dr. Youssef Kassem Doç. Dr. Hijaz Ahmad Doç. Dr. Huzaifa Umar Doç. Dr. İlker Özşahin Doç. Dr. Kamyar Hosseini Doç. Dr. Muhammad Farman Doç. Dr. Yakup Yıldırım Yrd. Doç. Dr. Abraham Ayobamiji Awosusi Yrd. Doç. Dr. Abraham Deka Yrd. Doç. Dr. Humphrey Hugh Adun Dr. Amir Abbas Dr. Sana Ullah Dr. Umar Saeed

Prof. Dr. İrfan Suat Günsel: “Bilimsel başarılarımızın her yıl daha geniş bir akademisyen kadrosuna yayılması, oluşturduğumuz araştırma ekosisteminin en değerli sonuçlarından biridir.”

Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, Stanford Üniversitesi tarafından hazırlanan dünyanın en etkili bilim insanları listesinde Yakın Doğu Üniversitesi’nden 24 akademisyenin yer almasının, üniversitenin bilimsel gelişiminde önemli bir aşamayı temsil ettiğini söyledi. “Geçen yıl 18 akademisyenimizle yer aldığımız bu önemli araştırmada, bu yıl 24 akademisyenimizin dünyanın en etkili bilim insanları arasında gösterilmesi bizim için büyük bir gurur kaynağıdır” diyen Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, “Daha da önemlisi, bilimsel başarılarımızın her yıl daha geniş bir akademisyen kadrosuna yayılması, oluşturduğumuz araştırma ekosisteminin en değerli sonuçlarından biridir” ifadelerini kullandı.

Yakın Doğu Üniversitesi’nin bilimsel üretimi kurumsal kültürünün merkezine yerleştirdiğini vurgulayan Prof. Dr. Günsel, “Bir üniversitenin gerçek gücü, ürettiği bilginin dünyada ne kadar karşılık bulduğuyla ölçülür. Bizim hedefimiz yalnızca uluslararası sıralamalarda yükselmek değil; insanlığın ortak bilgi birikimine katkı sunan, bilimsel gelişmelere yön veren ve ürettiği bilgiyi toplumsal faydaya dönüştüren bir üniversite olmaktır” dedi.

Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ: “24 akademisyenimizin dünyanın en etkili bilim insanları arasında yer alması, araştırma kültürümüzün sürekliliğini ve bilimsel üretimimizin uluslararası etkisini ortaya koyuyor.”

Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ ise Stanford Üniversitesi’nin güncel araştırma sonuçlarının, üniversitenin bilimsel performansındaki gelişimi somut verilerle ortaya koyduğunu belirtti. “Geçen yıl 18 olan akademisyen sayımızın bu yıl 24’e yükselmesi, araştırma kapasitemizin gelişimini göstermesi açısından son derece anlamlıdır” diyen Prof. Dr. Şanlıdağ, “24 akademisyenimizin dünyanın en etkili bilim insanları arasında yer alması, araştırma kültürümüzün sürekliliğini ve bilimsel üretimimizin uluslararası etkisini ortaya koyuyor. Özellikle 11 akademisyenimizin kariyer boyu, 22 akademisyenimizin ise yıllık bilimsel etki listesinde bulunması, hem uzun yıllara yayılan akademik birikimimizin hem de güncel araştırma performansımızın güçlü olduğunu gösteriyor” değerlendirmesinde bulundu.

Bilimsel başarının sürdürülebilirliğinde araştırma altyapısı, uluslararası iş birlikleri ve disiplinler arası çalışmaların belirleyici rol oynadığını vurgulayan Prof. Dr. Şanlıdağ, “Üniversitemizde farklı alanlarda yürütülen araştırmaların uluslararası bilim dünyasında karşılık bulmasını son derece önemsiyoruz. Araştırmacılarımızın bilimsel üretkenliğini destekleyen olanaklarımızı geliştirirken, genç akademisyenlerimizin de uluslararası araştırma ağlarında daha etkin yer almalarını hedefliyoruz” dedi.