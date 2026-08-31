Stelios Hayırsever Vakfı, Kıbrıs’ın kuzey kıyıları açıklarında batan feribotta hayatını kaybeden ve kayıp olduğu bildirilen kişilerin ailelerine toplam 260 bin Euro’ya kadar maddi destek sağlayacağını açıkladı.

31 Ağustos 2026 tarihli açıklamada, easy markasının kurucusu ve sahibi, Stelios Hayırsever Vakfı’nın Kurucusu ve Başkanı Sir Stelios Haji-Ioannou, 30 Ağustos 2026’da Kıbrıs’ın kuzey kıyılarının birkaç mil açığında meydana gelen feribot kazasında hayatını kaybettiği teyit edilen 8 kişinin ailelerine ve yakınlarına başsağlığı dileğinde bulundu.

Haji-Ioannou, feribotun batması sonucu halen kayıp olarak bildirilen 18 kişinin aileleri ve yakınlarıyla dayanışma içinde olduğunu belirterek, dualarının kendileriyle olduğunu ifade etti.

26 AİLEYE 260 BİN EURO’YA KADAR DESTEK

Stelios Hayırsever Vakfı, trajediden etkilenen ailelere destek ve dayanışmanın küçük ancak somut bir göstergesi olarak, feribot kazasında hayatını kaybettiği teyit edilen veya kayıp olduğu belirlenen toplam 26 kişinin en yakın aile fertlerine 260 bin Euro’ya kadar doğrudan nakdi yardım yapılacağını duyurdu.

Vakıf tarafından yapılan açıklamaya göre, kazanın meydana geldiği tarihten itibaren bir ay içerisinde, feribot kazası nedeniyle hayatını kaybettiği teyit edilen her kişinin en yakın aile ferdine banka havalesi yoluyla 10 bin Euro nakdi yardım yapılacak.

Toplam yardım tutarının 260 bin Euro’ya kadar olacağı belirtilirken, desteğin trajedinin sonuçlarıyla karşı karşıya kalan ailelere acil maddi destek sağlamak ve dayanışma göstermek amacıyla sunulduğu kaydedildi.

YARDIMDAN YARARLANMA PROSEDÜRÜ

Maddi yardımdan yararlanmak isteyen hayatını kaybeden ve/veya kayıp kişilerin en yakın aile fertlerinin, başvuru süreciyle ilgili bilgileri Stelios Hayırsever Vakfı’nın internet sitesinde yayımlanacak duyurudan takip etmeleri gerekiyor.

Maddi yardım, her mağdurun ikinci dereceye kadar en yakın hayatta olan akrabasının banka hesabına havale yoluyla ödenecek.

Yardımdan yararlanmanın temel koşulunun, en yakın akrabanın vakfa, mağdurla olan akrabalık bağını kanıtlayan belgelerle birlikte yazılı başvuru yapması olduğu belirtildi.

Vakıf, en yakın hayatta olan akraba veya hak sahibi belirlenirken şu öncelik sırasını belirledi:

Eş

Baba

Anne

Reşit en büyük çocuk

En büyük erkek veya kız kardeş

Başvuru sahiplerinin çevrim içi başvuru formunda, mağdur veya kayıp kişiyle olan akrabalık bağını doğrulayan gerekli belgeleri, iletişim bilgilerini ve maddi yardımın aktarılacağı banka hesabına ait IBAN bilgilerini sunmaları gerekiyor.

STELİOS HAYIRSEVER VAKFI

Kâr amacı gütmeyen Stelios Hayırsever Vakfı, Sir Stelios ve ailesinin yaşadığı ve faaliyet gösterdiği Kıbrıs, Yunanistan, Birleşik Krallık, İrlanda, Monako ve Fransa’da hayırseverlik faaliyetlerini destekliyor.

Vakfın Kıbrıs’taki öne çıkan girişimleri arasında, kazananlara maddi ödüller verilen İki Toplumlu İş Birliği Ödülleri ve Genç Girişimcilik Ödülleri bulunuyor.

Vakfın “Food from the Heart” girişimiyle de ekonomik zorluklarla karşı karşıya olan binlerce kişiye gıda desteği sağladığı belirtildi.

Vakıf ayrıca dezavantajlı gruplara, büyük afetlerden etkilenen kişilere, hayır kurumlarına ve üniversite düzeyinde eğitimleri için burs alan öğrencilere mali destek sağlıyor.

DAHA ÖNCE DE BENZER DESTEKLER SAĞLANDI

Stelios Hayırsever Vakfı’nın geçmişte de benzer nitelikte üç kez mali yardım sağladığı belirtildi.

Vakfın, Kıbrıs’ta 2019 yılında Metaxas seri cinayetlerinin kurbanlarının en yakınlarına, Yunanistan’da ise 2018 yılında Atina yakınlarındaki Mati yangınlarında hayatını kaybedenlerin ailelerine ve 2024 yılında Tempi tren kazasında hayatını kaybedenlerin ailelerine benzer şekilde mali destek sağladığı kaydedildi.