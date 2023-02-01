Suç örgütü lideri 27 yaşındaki Masood Zakaria, 2021 yılında Yeni Güney Galler eyaleti polisi tarafından cinayete teşebbüs, suç örgütü üyeliği ve uyuşturucu kaçakçılığı nedeniyle hakkında tutuklama emri çıkarıldığı belirtildi.

İHA'nın aktardığına göre Zakaria, tutuklama kararının ardından Malezya'ya giden bir balıkçı teknesine binerek kaçtı. Ardından da Asya üzerinden geçerek Türkiye'ye ulaştı.

Dışişleri Bakanlığı aracılığı ile İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Bodrum’da Cumartesi günü lüks bir villaya düzenlenen operasyon ile yakalanan Zakaria’nın, Avustralya hükümeti tarafından Türk Dışişleri Bakanlığı'na başvurarak sınır dışı edilmesi için irtibata geçtikleri aktarıldı.