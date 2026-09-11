Kabine değişikliğinin ardından ilk kez konuşan yeni Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Faiz Sucuoğlu, göreve ilişkin ilk önceliğini açıkladı.

Sucuoğlu, Girne açıklarında yaşanan gemi faciasına dikkat çekerek, şu aşamada en önemli meselenin denizin altındaki enkaza ve kayıplara ulaşılması olduğunu vurguladı.

“ÖNCELİK ENKAZ VE KAYIPLARA ULAŞMAK”

Sucuoğlu, yaşanan facianın ardından yürütülen çalışmalara ağırlık verileceğini belirterek, kayıplara ulaşılması için atılması gereken adımların öncelikli olarak ele alınacağını ifade etti.

Yeni Bakan, sürecin ilgili kurumlarla koordineli şekilde yürütüleceğini kaydetti.

“ACİL OLABİLECEK HER ŞEYİ PLANLAYACAĞIZ”

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’ndaki yeni döneme ilişkin de konuşan Sucuoğlu, acil konuların belirlenerek çözüm için çalışma başlatılacağını söyledi.

Sucuoğlu, “Acil olabilecek her şeyi planlayıp hep birlikte çözmeye çalışacağız” ifadelerini kullandı.

Kabine değişikliğiyle birlikte Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı görevine getirilen Sucuoğlu’nun, önümüzdeki süreçte özellikle gemi faciasına ilişkin yürütülen teknik ve idari çalışmalara yoğunlaşması bekleniyor.

Kaynak: Kıbrıs Postası