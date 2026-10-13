Sucuoğlu, “Bu yol, turizmin can damarlarından biri. Ülkenin iç kesimlerini Girne’nin kıyı şeridiyle buluşturan, yaşamsal öneme sahip bir yol. ‘Ölüm yolu’nu bir an önce tarihe gömüp halkımıza güvenli ve konforlu bir yolculuk yapabilecekleri bir yol kazandırmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Bu yolu can alan değil, KKTC’ye hayat veren bir yola dönüştüreceğiz” dedi.

Bakan Sucuoğlu, bugün yenileme çalışmalarının sürdüğü Değirmenlik-Çatalköy Yolu’nda incelemelerde bulunarak sorumlu mühendislerden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Sucuoğlu’na Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarı Murat Salel, Bakanlık Müdürü Selcan Erkan ve Karayolları Dairesi Müdürü Hakan Bozkaya eşlik etti.

DAĞLIK KESİMDEKİ ÇALIŞMALAR BÜYÜK ÖLÇÜDE TAMAMLANDI

Değirmenlik-Çatalköy Yolu’nun KKTC Karayolu Master Planı çerçevesinde, Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin katkılarıyla yenilendiğini belirten Sucuoğlu, dağlık kesimdeki genişletme ve asfaltlama çalışmalarının büyük ölçüde tamamlandığını kaydetti.

Sucuoğlu, “Her şey yolunda giderse yol yenileme çalışmalarının önümüzdeki birkaç ay içerisinde tamamlanacağını söyleyebilirim. Halkımıza şimdiden hayırlı olsun” dedi.

Yapımı devam eden Çatalköy-Girne Yolu’nda da incelemelerde bulunan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Sucuoğlu, bazı noktalarda işletmelere erişimin kolaylaştırılması için adımlar atılacağını belirtti. Sucuoğlu, yolun yarım kalan iki kilometrelik kesiminin tamamlanması için de gerekli talimatları verdi.