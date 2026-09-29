Bunlar da ilginizi çekebilir

Toplantı, taksicilik sektörünün sorunlarının çözümüne yönelik değerlendirmelerin yapılması ve karşılıklı görüş alışverişinin ardından sona erdi.

Bakan Sucuoğlu, taksicilerin ilettiği sorun ve talepleri dinleyerek, ilgili konuların değerlendirilmesi konusunda görüşlerini paylaştı.

Tehlikeli sürüşe 35 bin 446 TL ceza

Gerçekleştirilen toplantıda, Gazimağusa’da faaliyet gösteren taksicilerin yaşadığı sorunlar ve sektöre ilişkin talepler ele alındı.Görüşmede, taksicilerin çalışma koşullarının yanı sıra ulaşım ve trafik alanında yaşanan sorunlar değerlendirilirken, sektörün karşı karşıya bulunduğu konular hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Bakanlıkta gerçekleştirilen görüşmeye Trafik Dairesi Müdürü Ahmet Aydın da katıldı.

Bu bağlantı sizi https://www.gundemkibris.com dışındaki bir siteye yönlendiriyor.