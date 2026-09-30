Sucuoğlu, limanların dönüşümüne yönelik çalışmaların devam edeceğini ifade ederek, Girne Turizm Limanındaki aydınlatma sorununa da yakında müdahale edileceğini bildirdi.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Sucuoğlu, yazılı açıklamasında, limanların sadece birer ulaşım noktası değil, ülkeye giriş ve çıkış yapan insanların KKTC ile temas ettiği ilk vitrin olduğunu vurguladı.

Sucuoğlu, göreve gelir gelmez öncelikleri belirlediklerini ifade ederek, bir taraftan adanın lojistik ihtiyaçları doğrultusunda tedarik zincirinin kopmaması adına çalışmaları kesintisiz sürdürürken, diğer taraftan da yolcuların perişan olduğu o karanlık ve bakımsız liman görüntüsünü hızla ortadan kaldırdıklarını kaydetti.

Gazimağusa Limanındaki aydınlatma çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte operasyonel güvenlik önlemlerinin bir seviye daha yukarı çıkarıldığına işaret eden Sucuoğlu, limanların dönüşümüne yönelik çalışmaların devam edeceğini, Girne Turizm Limanındaki aydınlatma sorununa da yakında müdahale edileceğini belirtti.

Sucuoğlu, göreve gelmesinin ardından başlattığı incelemeler kapsamında, Girne ve Gazimağusa limanlarında uzun süredir kronikleşen aydınlatma ve altyapı sorunlarına ilişkin çalışma yapıldığı kaydetti.

Limanlardaki mevcut fiziki yetersizlikleri ortadan kaldırmak için eylem planı başlatıldığını belirten Sucuoğlu, Gazimağusa Limanında başlatılan çalışmaların dün gece itibarıyla tamamlandığını, temel aydınlatma sistemlerinin tamiratı ve yenilenmesinin sağlandığını belirtti.