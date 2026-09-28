Bakan Sucuoğlu’na ziyaretinde Bakanlık Müsteşarı Murat Salel, Bakanlık Müdürü Selcan Erkan, Özel Kalem Müdürü Hande Güzoğlu, Sivil Havacılık Dairesi Müdürü Hayran Bolkan, Trafik Dairesi Müdürü Ahmet Aydın ve Meteoroloji Dairesi Müdürü Mediha Orun Sarp eşlik etti.

Toplantıya T&T Havalimanı İşletmeciliği Genel Müdürü Serhat Özçelik ile T&T yetkilileri de katıldı.

Sivil Havacılık Dairesi ve havalimanı yetkilileriyle bir araya gelen Sucuoğlu, Ercan Havalimanı’nın teknik altyapısı, operasyonel durumu, havacılık güvenliği ve hizmet kalitesinin artırılmasına yönelik çalışmaları değerlendirdi.

HAVALİMANI ÇIKIŞINDAKİ YOĞUNLUK VE PARK SORUNU ELE ALINDI

Toplantıda Ercan Havalimanı çıkışında yaşanan trafik sıkışıklığı ve park sorunu da gündeme geldi.

Özellikle araçların uzun süreli olarak havalimanı çıkışında bırakılmasının yoğunluğa neden olduğu belirtilirken, zabıta ekiplerinin araç çekme konusunda yetkisinin bulunmaması nedeniyle yaşanan sorunlar değerlendirildi. Zabıta sayısının artırılması, devriye uygulamalarının güçlendirilmesi ve çekici hizmetinin daha etkin hale getirilmesi konuları da görüşüldü.

“ONLİNE PASAPORT ALTYAPISI HAYAT BULMALI”

Toplantının önemli gündem maddelerinden biri de online pasaport uygulaması oldu.

Ercan Havalimanı’nda online pasaport işlemlerine yönelik altyapının bulunduğu belirtilirken, uygulamanın gerekli onay süreçlerinin tamamlanarak hayata geçirilmesi konusu değerlendirildi.

T&T Genel Müdürü Serhat Özçelik, uygulamanın hayata geçirilmesinin havalimanındaki işlemlerin hızlandırılması ve hizmet kalitesinin artırılması açısından önemli olduğunu ifade ederek, “Online pasaport hayat bulmalı” dedi.

Personel ihtiyacının giderilmesine yönelik çalışmaların da sürdüğü belirtilirken, özellikle operasyonel alanlarda yaşanan personel sıkıntısının aşılması için atılacak adımlar ele alındı.

“OKYANUSU GEÇTİK, DEREDE BOĞULMAYALIM”

Bakan Sucuoğlu, toplantıda havalimanında büyük ölçekli altyapı ve modernizasyon yatırımlarının önemli ölçüde ilerlediğine işaret ederek, günlük operasyonları etkileyen küçük ancak önemli sorunların da hızla çözülmesi gerektiğini vurguladı.

Sucuoğlu, “Okyanusu geçtik, derede boğulmayalım. Küçük sıkıntıları da aşalım” ifadelerini kullandı.

T&T Genel Müdürü Özçelik ise Ercan Havalimanı’nın disiplinli bir şekilde işletildiğini belirterek, havalimanının yıllık yaklaşık 6 milyon 300 bin yolcuyla ciddi bir hava trafiğine hizmet verdiğine dikkat çekti.

ACİL DURUM ALTYAPISI VE İTFAİYE KAPASİTESİ GÖRÜŞÜLDÜ

Toplantıda acil durumlara müdahale kapasitesi de gündeme geldi. Havalimanındaki acil müdahale altyapısına ilişkin ihtiyaçlar değerlendirilirken, iki yeni itfaiye aracının yakın zamanda hizmete alınacağı belirtildi.

T&T Genel Müdürü Serhat Özçelik ayrıca yeni bina ihtiyaçlarının ve yapılması gereken keşiflerin değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

“METEOROLOJİYİ YOK SAYMAK İNTİHARLA EŞDEĞERDİR”

Toplantıda meteorolojik altyapının havacılık güvenliği açısından taşıdığı önem de vurgulandı.

Meteoroloji Dairesi Müdürü Mediha Orun Sarp, havalimanında pist başlarını görebilecek nitelikte bir meteoroloji kulesine ihtiyaç bulunduğunu belirtti.

Sarp, havacılık güvenliği açısından meteorolojik gözlemlerin önemine dikkat çekerek, pist başlarını doğrudan görebilecek bir meteoroloji kulesinin gerekli olduğunu ifade etti.

T&T Genel Müdürü Özçelik, meteorolojik hizmetlerin havacılık operasyonlarının ayrılmaz bir parçası olduğunu belirterek, teknik altyapının uluslararası standartlara uygun şekilde geliştirilmesi gerektiğini vurguladı. Özçelik, “Meteorolojiyi yok saymak intiharla eşdeğerdir” ifadesini kullandı.

“PROJELERİ SAHADA HIZLA TAMAMLAYACAĞIZ”

Ziyaret kapsamında Ercan Havalimanı’nın mevcut operasyonel durumu, teknik ihtiyaçları ve devam eden modernizasyon çalışmaları yerinde incelendi.

Bakan Sucuoğlu, halkın beklediği hizmet kalitesinin sağlanması için projelerin yalnızca kâğıt üzerinde kalmaması, sahada hızla sonuçlandırılması gerektiğini belirtti.

Sucuoğlu, havacılık sektöründeki altyapı yatırımları ile teknik dönüşüm süreçlerinin takvimini yakından takip edeceklerini ifade ederek, Ercan Havalimanı’nda havacılık güvenliğinin, operasyonel verimliliğin ve hizmet kalitesinin daha da yükseltilmesinin öncelikleri arasında olduğunu kaydetti.