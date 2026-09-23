Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Sucuoğlu, KKTC Taekwondo Federasyonu’nun Yönetim Kurulu üyeleri ile tanıştı ve çalışmaları ile düzenleyecekleri şampiyonalar hakkında bilgi aldı.

Sucuoğlu, KKTC Taekwondo Federasyonu’nun Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni yurt içinde ve yurt dışında başarıyla temsil ettiğini belirterek, “Gelecekte katılacağınız uluslararası turnuvalarda ülkeye pek çok kupa ve madalya kazandıracağınızdan eminim” dedi. Sucuoğlu, KKTC Taekwondo Federasyonu Yönetim Kurulu’na da çalışmalarında başarılar diledi.

KKTC Taekwondo Federasyonu Başkanı Gökbilen, Bakan Sucuoğlu’na kabulden dolayı teşekkür ederek, Federasyonun çalışmaları, düzenleyecekleri şampiyonalar hakkında bilgi verdi. Gökbilen, 19-25 Ekim 2026 tarihleri arasında Girne Avrasya Taekwondo Merkezi’nde 23. GTF Avrasya Şampiyonası, 36. WTF Şampiyonası ve 11. World Budo Martialarts Şampiyonası düzenleyeceklerini ve birçok ülkenin A milli takımını KKTC’de misafir edeceklerini belirtti. Gökbilen, sözlerine son verirken Bakan Sucuoğlu’na görevinde başarılar diledi ve şampiyonaları izlemesi için Girne Avrasya Taekwondo Merkezi’ne davet etti.