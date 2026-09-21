Bakanlık’tan verilen bilgiye göre, ziyarette Bakanlık Müsteşarı Murat Salel ile Bakanlık Müdürü Selcan Erkan da hazır bulundu.

Görüşmede, kurumlar arasındaki iş birliği ve koordinasyonun yanı sıra Filo Jet felaketiyle ilgili yürütülen çalışmalar ve son gelişmeler ele alındı. Felaketin ardından devam eden süreç hakkında karşılıklı değerlendirmelerde bulunuldu.

Bakan Sucuoğlu, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Balaban’a teşekkür etti.

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Hakan Balaban da Bakan Sucuoğlu’na yeni görevinde başarılar diledi.