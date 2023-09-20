

Narkotik şubede görevli polis memuru Celal Durukan, zanlının “kanunsuz uyuşturucu madde (sentetik cannabinoid- metamfetamin) tasarrufu” suçlarından yakalandığını söyledi.



Polis, 6 Haziran 2023 tarihinde saat 20.00 sıralarında Cürümleri Önleme Şubesinde görevli bir ekip tarafından Gönyeli’de zanlının kullanımında bulunan Toyota marka araçta arama yapıldığını söyledi.

Polis, yapılan aramada bir adet içerisinde tütün ile karışık sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan ucu yanık sarma sigara, üzerinde metamfetamin kalıntısı olduğuna inanılan beyaz renk peçete, üzerinde sentetik canabinoid kalıntısı olduğuna inanılan çizgili beyaz renk kağıt parçası ve aracın dışında yerde bir adet içerisinde sentetik cannabinoid olan ucu yanık sarma sigara bulunarak emare aldığını belirtti.

Polis memuru, zanlının suçüstü yakalandığını, hakkında soruşturma başlatıldığını kaydetti.



Alınacak ifadeler ve aranan bir şahıs olduğunu kaydeden polis, ele geçirilen kanıtların analize gönderildiğini ancak henüz raporların çıkmadığını söyledi. Polis memuru, ayrıca zanlının cep telefonunun da inceleneceğini belirterek, 2 gün ek süre istedi.



Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının 2 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.



