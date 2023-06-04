Dışişleri Bakanlığı’nın girişimleri sonucu Sudan’dan tahliyesi gerçekleşen Mensur Kaya’yı, KKTC’ye gelişinde Ercan Havalimanı’nda aile bireyleri, Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk İşleri Müdürü Hüsnü Duba ile Protokol Müdürü Asu Muhtaroğlu karşıladı.

Güvenli bir şekilde ailesine ve ülkesine kavuşmanın sevincini yaşayan Mensur Kaya, Sudan’da mahsur kaldığı ilk andan,ülkesine dönünceye kadar, Dışişleri Bakanlığı yetkililerinin kendisi ile yakından ilgilendiğini, sürekli iletişim halinde olduğunu belirterek, Dışişleri Bakanlığı’na ve Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı’na teşekkür etti.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Sudan Cumhuriyeti’nde Sudan Ordusu ile Hızlı Destek Kuvvetleri arasında 15 Nisan 2023 tarihinden itibaren devam eden şiddetli çatışmalar nedeniyle, ülkede mahsur kalan ve Bakanlığımız ile temas eden vatandaşımızın durumu ilk andan itibaren yakından takip edilmiş; Bakanlığımız, konuyla ilgili olarak Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ve Türkiye Cumhuriyeti Hartum Büyükelçiliği ile temasa geçerek, vatandaşımızın bulunduğu durum ve yer ile ilgili bilgi vermiş ve tahliye için gerekli girişimleri ilk andan itibaren başlatmıştı. Bakanlığımız Müsteşarı başta olmak üzere, Ankara Büyükelçiliğimiz koordinatörlüğünde sürdürülen çalışmalarda, vatandaşımızın tahliyesi güvenli bir şekilde gerçekleştirilmiş ve vatandaşımız dün gece, Türkiye’nin düzenlediği tahliye uçuşu ile Kayseri’ye ulaşmıştı.

Mensur Kaya, Ankara Büyükelçiliğimizin girişimleri ile de bu akşam KKTC’ye gelmiştir.”