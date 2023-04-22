Ordu ile paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri'nin (HDK) çatışmalarına sahne olan Sudan'dan tahliyeler başladı.

Fransız haber ajansı AFP'ye göre; tahliyeyi Suudi Arabistan Devlet Televizyonu duyurdu.

İlk kafilede 50 Suudi Arabistan vatandaşının yanı sıra bir dizi dost ülkenin vatandaşlarının da bulunduğu belirtildi.

Suudi Arabistan, bugün, Sudan'daki vatandaşlarını ve dost ülkelerin diplomatlarını tahliyeye başladığını duyurmuştu.

Dışişleri Bakanlığı'nın yazılı açıklamasında "bazı dost ülkelerin misyonlarında görevli kişilerin Suudi Arabistan'a tahliye edileceği" belirtilmiş ancak hangi ülkeler olduğu belirtilmemişti.

Suudi Arabistan'ın ardından Ürdün de vatandaşlarının tahliyesine başladığını duyurdu.

Tahliye operasyonunun, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri koordinasyonuyla gerçekleştirildiği belirtildi.

Sudan'ın başkenti Hartum'da geçen cumartesi başlayan çatışmalar bu sabah ikinci haftasına girdi.

Taraflar Ramazan Bayramı dolayısıyla 72 saatlik ateşkes ilan etse de Hartum'da zaman zaman silah sesleri duyulduğu gelen haberler arasında.