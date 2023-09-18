Sudan'da 6. ayına giren ordu ve sözde Hızlı Destek Kuvvetleri arasındaki çatışmalar arttı.

Yerel basında yer alan haberlerde cumartesi günü sözde Hızlı Destek Kuvvetleri'nin Hartum'daki Ordu Genel Komutanlığı, Bahri'deki Sinyal Birliği ile Umdurman'daki Mühendisler Birliği karargahına ağır saldırılar düzenlediği belirtildi.

Pazar günü ise sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Hartum'da vurulan Adalet Bakanlığı, başbakanlığa bağlı Sudan Standartlar ve Metroloji Teşkilatı ile Nil Petrol şirketi binalarından dumanların yükseldiği görüldü.

Son olarak Sudan'ın başkentinde, şehrin sembolü olan 18 katlı gökdelen imha edildi. Petrol şirketine ait olan bina, Sudan ordusu ile gökdeleni ele geçirmeye çalışan sözde Hızlı Destek Kuvvetleri'nden bir grup arasında çıkan çatışmanın ardından alev aldı.