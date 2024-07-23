Göktaş’ın vefatı başta ailesi, sevenleri ve spor kamuoyunda büyük üzüntü yarattı. Göktaş uzun süredir yaşadığı rahatsızlık nedeniyle Türkiye’de tedavi görmekteydi.

Göktaş’ın vefatını eşi Ayşe Fevzi Göktaş şu ifadelerle duyurdu:

“Özelde Kıbrıs Türk futboluna, genelde spora büyük hizmetleri geçen hayatını spora adamış, bürokrasinin her kademesinde üstün hizmetleri olan, tüm gençliğe sporu sevdiren hepimize iyiliği dokunan, iyilik timsali eşsiz güzel insan çok değerli Eşim, biricik Babamız Süleyman Göktaş’ı, canımızı dün gece 22 Temmuz 2024’te kaybettiğimizi tüm sevenlerine duyururum. Çok uzun süre birlikte savaştık başaramadık, bedenimiz bu kadar dayanabildi… Cenazemiz yarın 24 Temmuz Çarşamba günü öğle namazına müteakip Lefkoşa Kabristanlığında olacaktır…”

Küçük Kaymaklı’da tören düzenlenecek

Özellikle futbolculuk ve teknik adamlık kariyerinde Süleyman Göktaş’ın önemli başarılar elde ettiği kulübü Küçük Kaymaklı Türk Spor Kulübü, başsağlığı mesajı yayınlayarak Göktaş’a kulüpte tören düzenleneceğini duyurdu. “Süleyman hocamızı kaybettik!” başlıklı başsağlığı mesajı şu şekilde:

“Genelde ülke sporuna ve futbola özelde takımımız Küçük Kaymaklı’ya büyük emekler vermiş spor adamı Süleyman Göktaş hocamızı kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz.

Spora ve futbola verdiği üstün hizmetler asla unutulmayacak. Süleyman hocamıza allahtan rahmet yaslı ailesine başsağlığı dileriz.

Süleyman hocamızı son yolculuğuna saat 10.30’da kulübümüzde yapacağımız törenle uğurlayacağız…”

KKTFAD’dan başsağlığı mesajı

Süleyman Göktaş’un uzun yıllar başkanlık görevini yürüttüğü Kuzey Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği başsağlığı mesajı yayınladı. Mesaj şöyle:

“Kurucu üyemiz, 24 yıllık eski başkanımız ve Onursal Başkanımız Süleyman Göktaş’ın vefatı tüm camiamızı derinden üzmüştür. Merhuma Allah’tan rahmet ailesi ve tüm sevenlerine baş sağlığı dileriz.”

KTFF’den başsağlığı

Göktaş’ın vefatı ile ilgili olarak Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’nun yayınladığı başsağlığı mesajı şu şekilde:

“Ülkemiz sporuna çok önemli hizmetlerde bulunan, teknik direktörlük, futbolculuk geçmişi başarılarla dolu, çok uzun yıllar Kuzey Kıbrıs Futbol Antrenörleri Derneği başkanlığı görevinde bulunan Süleyman Göktaş’ın vefatını derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Merhum Göktaş’a Allah’tan rahmet; yaslı ailesi, sevenleri ve tüm futbol camiasına başsağlığı dileriz.”