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Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, karşılaşmalarda görev alacak hakemler şöyle:

Süper Lig 'de 2. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

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