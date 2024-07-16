Polisin açıklaması şöyle:



"16.07.2024 tarihinde, saat 20:30 sıralarında, Güzelyurt'ta Manisa Bulvarı üzerinde, Güzelyurt Polis Müdürlüğüne bağlı Trafik Ekipleri tarafından yapılan trafik kontrolü sırasında, kontrol maksatlı durdurulan JZ 109 plakalı araçta yolcu olarak bulunan A.S.A.I (E-28)'nın şüpheli hareketleri sonucu üzerinde yapılan aramada, tasarrufunda yaklaşık 3 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde tespit edilerek emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir."