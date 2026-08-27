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Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, O.T.’nin bir gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

Soruşturmanın yeni başladığını kaydeden polis, ele geçirilen maddelerin tür ve miktarının belirlenmesi amacıyla Devlet Kimya Laboratuvarı’na gönderileceğini ifade ederek, zanlının ilk etapta bir gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Ayrıca muhtelif ebatlarda 17 parça sentetik cannabinoid madde olduğuna inanılan kağıt parçası ile yetkili makamdan izinsiz bulundurulduğu belirtilen, yeşil reçeteye tabi 15 adet Pregabalin marka hap bulunarak emare alındı.

Aramada, komodin çekmecesinde 10 şeffaf naylon parçası içerisinde yaklaşık 12 gram ve 9 siyah naylon parçası içerisinde yaklaşık 8 gram hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde tespit edildi.

Polis, suçüstü tutuklanan zanlının Lefkoşa’da kaldığı odada mahkemeden temin edilen arama emri doğrultusunda da arama gerçekleştirildiğini belirtti.

Yapılan aramada zanlının şortunun sol ön cebinde yaklaşık 2 gram hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile 9,5 santimetre uzunluğunda sentetik cannabinoid (bonzai) türü uyuşturucu olduğuna inanılan kağıt parçası bulunarak emare alındı.

Polis, 26 Ağustos 2026 tarihinde saat 15.20 sıralarında Lefkoşa’da Girne Caddesi üzerinde yaya olarak bulunan O.T.’nin şüpheli hareketler sergilemesi üzerine, Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şubesi ekipleri tarafından üzerinde arama yapıldığını söyledi.

Mahkemede meseleyle ilgili şahadet veren polis memuru Emre Özdiken, olayla ilgili bulguları aktardı.

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