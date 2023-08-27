Polisten yapılan açıklama şu şekilde:

26.08.2023 tarihinde, ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen trafik denetimleri sonucu; toplam 1408 araç sürücüsü kontrol edildi. Kontroller sonucu 115’i yasal hız sınırının üzerinde süratli araç kullanmak, 36’sı seyir halinde iken cep telefonu kullanmak, 15’i alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 3’ü sürüş ehliyetsiz araç kullanmak olmak üzere çeşitli suçlardan toplam 315 araç sürücüsü rapor edilirken, 27 araç trafikten men edilmiş ve 1 araç sürücüsü ise tutuklanmıştır.