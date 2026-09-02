Gündem Kıbrıs Özel Haber

Halkın Partisi (HP) Genel Sekreteri Turgut Alas, Gündem Kıbrıs Web TV’de Bahar Sancar’ın konuğu olarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

“Bu olaya sebep olanların da cezasız kalmaması gerekiyor”

Girne açıklarında meydana gelen gemi faciası hakkında değerlendirmelerde bulunan Alas, “ateş düştüğü yeri yakar ancak hayatımızda ilk kez böyle bir olay yaşıyoruz. Arama gemisi adaya geldi ve araştırmalara başladı. Daha net bilgilere sahip olacağımızı düşünüyorum. Diğer yandan mahkeme süreci de başladı. Olay gününden bu yana çok şeyler söylendi. Bir ihmal olduğu açıktır. Diğer yandan belgeler paylaşıldı ve gerçekliği tartışılır durumdadır. Burada yapılması gereken resmi makamlardan yapılacak açıklamalara bakmaktır. Ancak resmi makamların da süreci çok doğru yönettiğini söyleyemeyeceğim. Aileler liman kapısında perişan haldedir. Hem acı çekiyorlar hem de gerilim artıyor. Tüm krizlerde olduğu gibi polis ve insanlar karşı karşıya geldi. Krizi de yönetemiyorlar. En azından birinci derece akrabalar daha sağlıklı bir ortama alınıp, psikolog eşliğinde kalması, diğer kişilerin de oradan uzaklaştırılması daha iyi olabilir. Kolay bir süreç değil ancak yetkili makamlardan bazı şeylerin de ortaya konması gerekiyordu. Sorumlu ve bu olaya sebep olanların da cezasız kalmaması gerekiyor. Siyasi anlamda da sorumluluk alınması gerektiğini düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

“Sürecin en başından gelen bir ihmal var”

Konuşmasının devamında Alas, “Bir ihmal olduğunu çok nettir. Bu olay bir kaza değildir. Gemi içinden çekilen izlediğimiz videolardan da bunu görüyoruz. İçeride de olayı yönetmesi gerekenler yönetemedi ve botlara binerek ilk önce kendilerini kurtardıklarını gördük. Çok vahim görüntüler var. Ben işin uzmanı değilim ancak uzmanları dinledim. Ortak görüş hepsinde de bu geminin durgun su gemisi olduğudur. Akdeniz açık denizdir ve sularının ve dalgalarının ne kadar şiddetli olduğunu da düşünürsek aslında bu geminin bu sefere uygunluğu olumsuz raporla ortadan kaldırılmalıydı ve bu olay yaşanmayacaktı. Sürecin en başından gelen bir ihmal var. Daha önceki yıllarda da bu geminin kaza geçmişi var. Geminin Türkiye’den seyahat izni alamadığı yönünde raporlar söz konusu. Bu raporlar orada dururken bizim bu gemiyi sefere çıkarmamız ve bu yetkiyi vermemiz ilgili olarak da bu ihmali yapanlar ve bu olaya sebep olanlar yargılanarak cezalarını alacaklardır diye düşünüyorum” diye konuştu.

“Birçok sorun yaşıyoruz ama sorumluluk alan yok”

Alas, “Bu çok vahim bir olaydır. Burada bir kaza yok ama Sayın Gardiyanoğlu’nun da dediği gibi ortada bir cinayet vardır. Son dönemlerde bu tür olaylar çok fazla artmaya başladı. Ülkenin en önemli sorunlarından bir tanesi de ihmaldir. Bu ortadadır. Mama skandalı yaşadık. Silo yıkıldı ve orada bir çalışan hayatını kaybetti. İnşaatlarda işçilerin iş güvenliği sağlanmadan çalışması ve kazalar sonucu hayatlarını kaybediyor. Birçok sorun yaşıyoruz ama sorumluluk alan yok. Bir şeyi eleştirdiğinizde de siyasi rantla eleştiriliyoruz. Vatandaş olarak bunu sormak en doğal hakkımdır. Bizim ülke olarak bu tür olaylarda sorumluları bulup gereğini yapmamız gerekir ki bundan sonra bu görevlere gelecek ve bu sorumluluğu taşıyacak olan kişilere de bir mesaj verilmiş olsun. Birçok doğal afet yaşıyoruz. Ancak bu doğal afetleri yaşarken aynı şeyleri yaşıyorsak demek ki bir şeyleri düzeltmiyoruz. Bu da plansızlıktır. Sorumluluktan kaçarak topu birbirimize atmaktır. Bu tür durumlarda dayanışma önemlidir ama maalesef biz toplum olarak dayanışmayı da kaybettik. Kim kimi daha çok döver onun peşindedir. Buna da sorumluların sorumluluktan kaçması neden oldu. Parti olarak bizler de fikrimizi ortaya koyduk. Şunu çok net söyleyebilirim ki teyit edilmemiş bir belge paylaşmıyoruz. Bizim istediğimiz bu konunun netleşmesi acılı ailelerin acılarının bir nebze de olsa dindirilmesidir” ifadelerini kullandı.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’nın açıklamaları hakkında eleştirilerde bulunan Alas, “Gerekirse istifa ederim dedi. Daha sonra birileri istedi diye istif etmem dedi. Zaten birileri istedi diye değil. İstifadan daha çok ‘Bu yaşanan olay benim yetki alanımdadır ben yetkimi Başbakan’a devrediyorum. Gereken soruşturma şeffaf bir şekilde yapılsın’ demeliydi. Nasıl ki liman yetkilileri görevden uzaklaştırıldı, bakan da yetkisini devretsin. Şu anda da suçlu demiyorum ama soruşturmanın selameti açısından bence önemliydi hem toplumun da nabzını düşürürdü. Ancak belli ki iş inatlaşmaya bindi. Yoksa bugün görevi iade ettiğinizde veya istifa ettiğinizde suçlusun denmez. Daha şeffaf bir soruşturma süreci için bunu beklerdim” dedi.