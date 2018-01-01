Sürekli aç olmanızın 6 nedeni

Az gün ışığı almak



Gün ışığının eksikliği bizi birçok açıdan etkilediği gibi bu açıdan da etkiliyor. Az ışığa maruz kalan bünyede metabolizma, bir süre sonra bozulmaya başlıyor ve sürekli olarak yağlı ve tatlı yiyecekler istiyor. Bunun sebebi ise gün ışığı yokluğunun neden olduğu mutsuzluğu gidermeye çalışmak. Yani endorfin salgılatmak. Bu yüzden gün içerisinde mümkün olduğunca gün ışığı almaya özen gösterin.