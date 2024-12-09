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İlçede mayın ve tuzaklara karşı arama tarama faaliyetleri yapılıyor.

Operasyon kapsamında Münbiç'in batısındaki Ureyme beldesi ile kuzeydeki Um Dadat köyünü terörden arındıran ve ilçenin kuzey ve batı hattından giren SMO, ilçenin kontrolünü ele geçirdi.

Suriye Milli Ordusu (SMO), ABD destekli terör örgütü PKK/YPG'nin işgali altındaki Münbiç ilçesini kurtararak, Fırat Nehri'nin batısındaki en büyük terör yuvasını temizledi.

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